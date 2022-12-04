Макрон пообіцяв продовжити підтримку України для посилення її позицій на переговорах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова французького президента в інтерв'ю Le Parisien .

Макрон зазначив, що військова підтримка України продовжуватиметься, оскільки "якщо українці стануть слабшими на полі бою, переговорів не буде взагалі або вони проводитимуться на дуже поганих для них умовах".

Президент Франції також підкреслив, що Україна сама вирішить, коли і на яких умовах йти на мир із Росією.

"Лише українці в рамках переговорів, яких поки що немає, вирішуватиме долю своєї території", - додав він.

При цьому французький лідер сказав, що не збирається відмовлятися від своїх посередницьких зусиль і незабаром планує обговорити із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.