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Макрон пообещал продолжить поддержку Украины для усиления ее позиций на переговорах

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Воскресенье 04 декабря 2022 14:36
Макрон пообещал продолжить поддержку Украины для усиления ее позиций на переговорах Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжать военную поддержку Украины для усиления позиций Киева на переговорах с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова французского президента в интервью Le Parisien.

Макрон отметил, что военная поддержка Украины будет продолжаться, поскольку "если украинцы станут слабее на поле боя, переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях".

Президент Франции также подчеркнул, что Украина сама решит, когда и на каких условиях идти на мир с Россией.

"Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будет решать судьбу своей территории", - добавил он.

При этом французский лидер сказал, что не собирается отказываться от своих посреднических усилий и вскоре планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Позже аналитики ISW отметили, что такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон усилило российскую информационную операцию.

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