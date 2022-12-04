Макрон пообещал продолжить поддержку Украины для усиления ее позиций на переговорах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова французского президента в интервью Le Parisien .

Макрон отметил, что военная поддержка Украины будет продолжаться, поскольку "если украинцы станут слабее на поле боя, переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях".

Президент Франции также подчеркнул, что Украина сама решит, когда и на каких условиях идти на мир с Россией.

"Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будет решать судьбу своей территории", - добавил он.

При этом французский лидер сказал, что не собирается отказываться от своих посреднических усилий и вскоре планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.