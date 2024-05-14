Макрон пообіцяв більше зброї для ЗСУ в найближчі дні та тижні

Зазначається, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.

Також він детально описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.