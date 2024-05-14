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Макрон пообещал больше оружия для ВСУ в ближайшие дни и недели

Архивное фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить больше оружия для ВСУ уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию на фронте и потребности в Украине, а сам Макрон осудил российские удары по энергетической инфраструктуре страны.

Президент Франции подтвердил решимость страны предоставить всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе.

Также он подробно описал Зеленскому детали будущих поставок вооружений для ВСУ, которые запланированы на ближайшие дни и недели.

Разговор Зеленского и Макрона

Ранее президент Зеленский опубликовал информацию о разговоре с Макроном. В его публикации говорится, что Макрон будет участвовать в саммите мира.

"Я высоко ценю важную роль Франции в реализации формулы мира, в частности, пункта по ядерной безопасности", - написал Зеленский.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронВойна в Украине