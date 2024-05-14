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Макрон пообіцяв більше зброї для ЗСУ в найближчі дні та тижні

Вівторок 14 травня 2024 18:55
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Макрон пообіцяв більше зброї для ЗСУ в найближчі дні та тижні Архівне фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі своїм колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.

Також він детально описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.

Розмова Зеленського і Макрона

Раніше президент Зеленський опублікував інформацію про розмову з Макроном. У його публікації сказано, що Макрон братиме участь у саміті миру.

"Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації формули миру, зокрема, пункту щодо ядерної безпеки", - написав Зеленський.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Еммануель Макрон Війна в Україні
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