Макрон пообещал больше оружия для ВСУ в ближайшие дни и недели

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить больше оружия для ВСУ уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию на фронте и потребности в Украине, а сам Макрон осудил российские удары по энергетической инфраструктуре страны. Президент Франции подтвердил решимость страны предоставить всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе. Также он подробно описал Зеленскому детали будущих поставок вооружений для ВСУ, которые запланированы на ближайшие дни и недели.