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Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси, - Тихановская

Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал всевозможную помощь в разрешении кризиса в Беларуси. Стороны встретились в Вильнюсе сегодня утром.

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Об этом сообщает издание Delfi.

Тихановская отметила, что Макрон разделяет позицию по необходимости скорейшего разрешения ситуации, особенно в контексте политзаключенных.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – сказала Тихановская журналистам после встречи.

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси и необходимости уйти с президентской должности для Александра Лукашенко.

хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

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