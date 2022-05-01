UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Франции в Украине.

Сообщается, что накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор. Макрон заявил о намерении в течение своего второго срока активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также выразил обеспокоенность российским ударом по Киеву во время визита генерального секретаря ООН и премьер-министра Болгарии, а также невыносимой ситуацией в Мариуполе. Кроме того, обсуждались переговоры, которые должны положить конец войне России против Украины.

"В этой связи президент напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложила Китаю как постоянному члену Совета безопасности ООН стать гарантом безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронГарантии безопасности