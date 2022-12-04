UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон планує поговорити з Зеленським перед дзвінком Путіну

Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським перед телефонною розмовою з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parisien.

За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

Раніше президент Франції заявляв, що Макрон планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв'язатися із гендиректором МАГАТЕ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон