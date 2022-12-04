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Макрон планирует поговорить с Зеленским перед звонком Путину

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parisien.

По его словам, в воскресенье запланирован звонок с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я ждал возможности подробно обсудить все с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я вновь поговорю в это воскресенье. И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским", - сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявлял, что Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Перед этим французский лидер хочет связаться с гендиректором МАГАТЭ.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон