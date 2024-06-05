Макрон підтвердив свою участь в саміті миру в Швейцарії, - AFP

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Франція має намір розширити свою "політичну та дипломатичну підтримку" України, сказали AFP в Єлисейському палаці.

Як зазначає AFP, участь Макрона у конференції, присвяченій війні Росії проти України, що запланована на середину червня у Швейцарії, підтвердив Єлисейський палац.

Нагадаємо, що саміт миру відбудеться вже наступних вихідних - 15-16 червня.

Днями ми повідомляли, що західні ЗМІ дізналися, про що хочуть домовитися на саміті миру щодо України.

Зауважимо, що Російську Федерацію цього разу на саміт не запросили, проте, це не єдина країна яка буде відсутня на зустрічі.

Детальніше про те, хто та чому відмовляється від участі у саміті миру, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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