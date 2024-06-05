Макрон подтвердил свое участие в саммите мира в Швейцарии, - AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Франция намерена расширить свою "политическую и дипломатическую поддержку" Украины, сказали AFP в Елисейском дворце.

Как отмечает AFP, участие Макрона в конференции, посвященной войне России против Украины, которая запланирована на середину июня в Швейцарии, подтвердил Елисейский дворец.

Напомним, что саммит мира состоится уже в следующие выходные - 15-16 июня.

На днях мы сообщали, что западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.

Заметим, что Российскую Федерацию на саммит не пригласили, однако, это не единственная страна, которая будет отсутствовать на встрече.

Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.