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Макрон подтвердил свое участие в саммите мира в Швейцарии, - AFP

Франция, Среда 05 июня 2024 20:16
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Макрон подтвердил свое участие в саммите мира в Швейцарии, - AFP Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечает AFP, участие Макрона в конференции, посвященной войне России против Украины, которая запланирована на середину июня в Швейцарии, подтвердил Елисейский дворец.

Франция намерена расширить свою "политическую и дипломатическую поддержку" Украины, сказали AFP в Елисейском дворце.

Напомним, что саммит мира состоится уже в следующие выходные - 15-16 июня.

На днях мы сообщали, что западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.

Заметим, что Российскую Федерацию на саммит не пригласили, однако, это не единственная страна, которая будет отсутствовать на встрече.

Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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Франция Эммануэль Макрон Саммит мира Война России против Украины
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