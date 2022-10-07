Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar

Франція розглядає можливість відправки в Україну додаткових самохідних артилерійських гармат Caesar. Президент Еммануель Макрон заявив, що продовжить підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .
"Ми працюємо над кількома запитами, з кількома державами-членами Євросоюзу, зокрема над новими Caesar", - сказав він на прес-конференції в Празі після першого засідання Європейської політичної спільноти.
З початку війни Франція надала Україні 18 гармат Caesar калібру 155 мм з дальністю стрільби 40 км, встановлених на вантажівках, протитанкові та зенітні ракети, передові броньовані машини (VAB), паливо, індивідуальне спорядження та близько п'ятнадцяти 155-мм гармат, що буксируються.
Тепер Париж планує поставити Києву від 6 до 12 додаткових гармат Caesar, взятих із замовлення Данії. Франція також вивчає можливість постачання до Києва 20 бронемашин Bastion.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну з фінансової точки зору, з гуманітарної точки зору та з військової точки зору", - сказав Макрон.
Франція продовжує рухатися вперед на основі запитів, що надійшли, і дуже тісно координує дії між членами Європейського Союзу і країнами, що не входять до Європейського Союзу, повідомив Макрон, маючи на увазі Великобританію.
Раніше повідомлялося, що Франція готується поставити Україні нову партію САУ Caesar, які буде взято із замовлення для Данії.
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