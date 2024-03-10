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Макрон підтримав законопроект про "кінець життя"

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон підтримав законопроект про "кінець життя", який планує винести на розгляд парламенту вже в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон зауважив, що не хотів би називати нове законодавство евтаназією чи допоміжним самогубством, а радше "допомогою померти".

"Він (новий законопроект, - ред.), строго кажучи, не створює нового права чи свободи, але він прокладає шлях, якого досі не існувало, і який відкриває можливість просити про допомогу в смерті за певних суворих умов", - сказав президент.

За словами Макрона, можливість "завершити життя" стосуватиметься лише дорослих, здатних прийняти рішення, і чий життєвий прогноз знаходиться під загрозою в середньостроковій перспективі, наприклад, при раку на останній стадії.

Сусіди Франції - Швейцарія, Бельгія та Нідерланди - ухвалили закони, які дозволяють у деяких випадках вмирати з медичною допомогою. Але Франція чинить опір цьому кроку, частково під тиском католицької церкви.

Закон Клайса-Леонетті про кінець життя, що був прийнятий у 2016 році, дозволяє глибоку седацію, але лише для людей, чий прогноз є загрозливим у короткостроковій перспективі.

Рішення просувати законодавство про "кінець життя" з'явилося після того, як право на аборт було закріплено у французькій конституції переважною більшістю голосів законодавців на початку цього місяця.

Нагадаємо, нещодавно Франція стала першою країною у світі, яка закріпила право на аборт у своїй конституції.

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Франція