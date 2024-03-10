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Макрон поддержал законопроект о "конце жизни"

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал законопроект о "конце жизни", который планирует вынести на рассмотрение парламента уже в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон отметил, что не хотел бы называть новое законодательство эвтаназией или вспомогательным самоубийством, а скорее "помощью умереть".

"Он (новый законопроект - ред.), строго говоря, не создает нового права или свободы, но он прокладывает путь, которого до сих пор не существовало, и который открывает возможность просить о помощи у смерти при определенных суровых условиях", - сказал президент.

По словам Макрона, возможность "завершить жизнь" касается только взрослых, способных принять решение, и чей жизненный прогноз находится под угрозой в среднесрочной перспективе, например, при раке на последней стадии.

Соседи Франции - Швейцария, Бельгия и Нидерланды - приняли законы, позволяющие в некоторых случаях умирать с медицинской помощью. Но Франция сопротивляется этому шагу, частично под давлением католической церкви.

Закон Клайса-Леонетти о конце жизни, принятый в 2016 году, разрешает глубокую седацию, но только для людей, чей прогноз угрожает в краткосрочной перспективе.

Решение продвигать законодательство о "конце жизни" появилось после того, как право на аборт было закреплено во французской конституции подавляющим большинством голосов законодателей в начале этого месяца.

Напомним, недавно Франция стала первой страной в мире, закрепившей право на аборт в своей конституции.

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Франция