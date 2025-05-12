Макрон першим зі світових лідерів пересів на електромобіль: подробиці про авто

Зовні DS N°8 Presidential мало чим відрізняється від серійного авто: потовщені стекла ледь помітні, кидаються в очі хіба що кріплення під флагшток на передніх крилах, світлодіодні стробоскопи на бампері і за склом, а також світловий підпис на імітації радіаторних решіток у кольорах прапору Франції.

Про клас балістичного захисту передбачувано немає інформації. Ще одна деталь – DS N°8 Presidential створено під урочисті церемонії, щоб французький президент міг відкрити дах та вітати публіку. Салон практично стандартний, але передня панель прикрашена спеціальним декором, зробленим вручну.

Випускають DS N°8 в Італії, але на французьких компонентах. Інформації про силову установку немає, але можна очікувати двомоторну систему на 375 к.с. і 509 Нм, а також акумулятор ємністю 97 кіловат-годин. Електромобіль може розігнатись з місця до 100 км/год за 5,4 секунди і проїхати до 686 кілометрів без підзарядки.