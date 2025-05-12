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Макрон першим зі світових лідерів пересів на електромобіль: подробиці про авто

Фото: Макрон першим зі світових лідерів пересів на електромобіль (прес-служба Stellantis)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон першим зі світових керівників держав у якості службового авто обрав електромобіль, а саме боньований DS N°8 у виконанні Presidential.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stellantis.

Зовні DS N°8 Presidential мало чим відрізняється від серійного авто: потовщені стекла ледь помітні, кидаються в очі хіба що кріплення під флагшток на передніх крилах, світлодіодні стробоскопи на бампері і за склом, а також світловий підпис на імітації радіаторних решіток у кольорах прапору Франції.

Про клас балістичного захисту передбачувано немає інформації. Ще одна деталь – DS N°8 Presidential створено під урочисті церемонії, щоб французький президент міг відкрити дах та вітати публіку. Салон практично стандартний, але передня панель прикрашена спеціальним декором, зробленим вручну.

Випускають DS N°8 в Італії, але на французьких компонентах. Інформації про силову установку немає, але можна очікувати двомоторну систему на 375 к.с. і 509 Нм, а також акумулятор ємністю 97 кіловат-годин. Електромобіль може розігнатись з місця до 100 км/год за 5,4 секунди і проїхати до 686 кілометрів без підзарядки.

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