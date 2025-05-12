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Макрон первым из мировых лидеров пересел на электромобиль: подробности об авто

Фото: Макрон первым из мировых лидеров пересел на электромобиль (пресс-служба Stellantis)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из мировых руководителей государств в качестве служебного авто выбрал электромобиль, а именно бонированный DS N°8 в исполнении Presidential.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Stellantis.

Внешне DS N°8 Presidential мало чем отличается от серийного авто: утолщенные стекла едва заметны, бросаются в глаза разве что крепления под флагшток на передних крыльях, светодиодные стробоскопы на бампере и за стеклом, а также световая подпись на имитации радиаторной решетки в цветах флага Франции.

О классе баллистической защиты предсказуемо нет информации. Еще одна деталь - DS N°8 Presidential создан под торжественные церемонии, чтобы французский президент мог открыть крышу и приветствовать публику. Салон практически стандартный, но передняя панель украшена специальным декором, сделанным вручную.

Выпускают DS N°8 в Италии, но на французских компонентах. Информации о силовой установке нет, но можно ожидать двухмоторную систему на 375 л.с. и 509 Нм, а также аккумулятор емкостью 97 киловатт-часов. Электромобиль может разогнаться с места до 100 км/ч за 5,4 секунды и проехать до 686 километров без подзарядки.

 

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Эммануэль МакронАвтомобильный рынок