Макрон перервав брифінг Зеленського: що сталося (відео)

Так, під час Zoom-брифінгу президент України підняв слухавку пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та попросив французького колегу зачекати, пообіцявши йому перетелефонувати за 15-20 хвилин.

"Вибач, Емманюелю, але зараз у мене розмова з журналістами. Можна я повернуся через 15-20 хвилин, будь ласка? Чудово, дякую, бувай-бувай", - сказав англійською Зеленський.

Оскільки спілкування президента із журналістами проходило онлайн, його розмова із Макроном потрапила на відео. Після того, як Зеленський поклав слухавку, він продовжив відповідати на запитання ЗМІ. Кореспондент французького медіа France24 попросив у президента підтвердити, чи він розмовляв саме з Макроном.

"Так, я щойно говорив із президентом Емманюелем Макроном. Ми з ним дуже часто спілкуємося, раз на день у середньому, я б сказав. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами, він сильно допомагає. Я йому за це вдячний. І після нашої розмови я йому передзвоню", - відповів український президент ЗМІ.

Роль Макрона у підтримці України

Нагадаємо, що Франція надає значну підтримку Україні в її протистоянні російській агресії, що включає військову допомогу, дипломатичну підтримку та особисті контакти між лідерами обох країн.

Її президент Емануель Макрон займає активну роль в підтримці України. Нещодавно він скликав екстрений саміт у Парижі, де запропонував розмістити на українській європейські миротворчі сили.

На тлі активних намагань президента США Дональда Трампа домогтися негайного припинення вогню в Україні, Макрон разом із прем'єром Британії Кіром Стармером заявив, що Велика Британія разом із Францією своєю чергою працюватимуть з Україною над планом припинення вогню, який згодом представлять США.

Президент Франції закликає до реального і перевіреного припинення вогню в Україні, виступаючи за міцні гарантії безпеки для Києва.