Макрон о переговорах с Путиным: ближайшие дни будут решающими

Макрон заявил о необходимости "поработать, чтобы избежать эскалации". Напряженность "продолжает расти".

"И это увеличивает риск дестабилизации. А это не в чьих интересах. Ни россияне, ни европейцы не хотят хаоса после того, как все пострадали от пандемии. Поэтому нам нужно договориться о конкретных мерах, чтобы добиться деэскалации. Мы об этом сегодня говорили и в ближайшие недели это должно быть подтверждено", - заявил президент.

Он отметил, что это будет зависеть от переговоров с США, НАТО с ЕС, а также от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник.

"Путин сказал, что готов следовать этой логике, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе был задан вопрос территориальной целостности Украины. В ближайшие дни будут решающими. И эти дискуссии будут этому способствовать", - сказал президент.