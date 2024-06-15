Макрон: передумовою миру має бути допомога Україні у відбитті агресії РФ

"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація могла б завершити війну вже сьогодні або в будь-який момент. Однак РФ відмовилась від цього.

Саміт миру у Швейцарії

На вихідних у Швейцарії проходить глобальний саміт миру за ініціативою президента Володимира Зеленського. Основою для саміту стала українська формула миру, а участь у ньому візьмуть близько 100 країн та міжнародних організацій.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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