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Макрон: передумовою миру має бути допомога Україні у відбитті агресії РФ

Субота 15 червня 2024 21:09
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Макрон: передумовою миру має бути допомога Україні у відбитті агресії РФ Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Капітуляція України не може бути шляхом до миру. Необіхідно відбити агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на саміті миру у Швейцарії.

"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація могла б завершити війну вже сьогодні або в будь-який момент. Однак РФ відмовилась від цього.

Саміт миру у Швейцарії

На вихідних у Швейцарії проходить глобальний саміт миру за ініціативою президента Володимира Зеленського. Основою для саміту стала українська формула миру, а участь у ньому візьмуть близько 100 країн та міжнародних організацій.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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Еммануель Макрон Війна в Україні Саміт миру
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