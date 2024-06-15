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Макрон: предпосылкой мира должна быть помощь Украине в отражении агрессии РФ

Суббота 15 июня 2024 21:09
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Макрон: предпосылкой мира должна быть помощь Украине в отражении агрессии РФ Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Капитуляция Украины не может быть путём к миру. Необходимо отразить агрессию России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на саммите мира в Швейцарии.

"Все из нас привержены построению устойчивого мира. Но, как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира является помощь Украине в отражении агрессии", - сказал Макрон.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация могла бы завершить войну уже сегодня или в любой момент. Однако РФ отказалась от этого.

Саммит мира в Швейцарии

В выходные в Швейцарии проходит глобальный саммит мира по инициативе президента Владимира Зеленского. Основой для саммита стала украинская формула мира, а в нем примут участие около 100 стран и международных организаций.

Детальнее об украинском саммите мира - в материале РБК-Украина.

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