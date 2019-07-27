Макрон отреагировал на угрозы Трампа о санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на завление президента США Дональда Трампа о санкциях предложением обсудить этот вопрос на международном уровне. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Елисейский дворец распространил заявление, в котором говорится, что странам нужно обсудить необходимость заключения международного соглашения о налогообложении компаний, предоставляющих цифровые услуги.

"Президент также подчеркнул, что предстоящий саммит G7 станет важной возможностью для продвижения к всеобщему налогообложению цифровой деятельности, что в наших общих интересах и над которым мы должны продолжать работать, чтобы получить широкое международное соглашение", - процитировала пресс-лужба заявление Макрона.

Саммит группы стран G7 состоится в августе. Обращение Макрона последовало после того, как Трамп ранее заявил, что ударит по Франции "сущетвенными ответными действиями" после того, как Париж объявил о налоге, который повлияет на технологические компании США.

Напомним, несколько дней перед этим заявлением Дональд Трамп сказал, что Европейский союз "обдирает" Штаты в сфере торговли и заявил, что Евросоюз был создан для того, "чтобы победить США в экономической сфере".