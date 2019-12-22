Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что отказывается от пенсии в размере 6 тыс. 220 евро (160 тыс. 684 грн), которая принадлежит ему как главе государства. Об этом сообщает Politico.

Кроме того, президент отказался от будущего членства в Конституционном совете Франции.

"Он (Макрон, - ред.) отказался от президентской пенсии в размере 6220 евро ежемесячно, а также от будущего членства в Конституционном совете Франции, на что имеет право каждый бывший президент Франции. Место в Конституционном совете предусматривает выплату 13 тыс. 500 евро ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отметим, что предыдущий президент страны Франсуа Олланд также отказался от платы от Конституционного совета, но Макрон стал первым президентом Франции, который отказался от предусмотренной ему пенсии.

Напомним, ранее Макрон призвал противников пенсионной реформы приостановить акции протеста на время рождественских праздников. Так, французский президент предложил демонстрантам заключить перемирие с правительством и приостановить акции протеста. Макрон добавил, что право на протест является законным и защищено конституцией, но иногда необходимо сделать перерыв.

Как известно, французские профсоюзы устраивают протесты из-за пенсионной реформы, которая предусматривает пересмотр действующей системы, при которой представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.