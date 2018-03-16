Президент Франции Эммануэль Макрон отказался подходить к российскому стенду на книжной ярмарке в Париже. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Президент Франции Макрон на Парижском книжном салоне отказался подходить к россиянам", - написал он.

Как отметил Климкин, возле украинского стенда Макрону презентовали книгу незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Під час Паризького книжкового салону Президенту Е.Макрону було передано книгу оповідань Олега Сенцова у французькому перекладі Опубліковано Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції 15 березень 2018 р.

"Вблизи нашего стенда ему (Макрону, - ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше, а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - добавил Климкин.

Президент Франции Макрон на Парижском книжном салоне отказался подходить к русским. Возле нашего стенда ему презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше :) а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю. pic.twitter.com/E52F3A83a9 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 16, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон считает политику Российской Федерации и ее вмешательство серьезной угрозой для западных демократических стран. "Мы не должны недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства", - добавил Макрон.