Президент Франції Еммануель Макрон відмовився підходити до російського стенду на книжковому ярмарку в Парижі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Президент Франції Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився підходити до росіян", - написав він.

Як зазначив Клімкін, біля українського стенду Макрону презентували книгу незаконно утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

Під час Паризького книжкового салону Президенту Е.Макрону було передано книгу оповідань Олега Сенцова у французькому перекладі Опубліковано Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції 15 березень 2018 р.

"Поблизу нашого стенду йому (Макрону, - ред.) презентували переклад оповідань Олега Сенцова. Радий, що стенд відбувся за підтримки МЗС, працюємо далі, а Олег обов’язково підпише свою книгу отримувачу", - додав Клімкін.

Президент Франції Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився підходити до росіян. Поблизу нашого стенду йому презентували переклад оповідань Олега Сенцова. Радий, що стенд відбувся за підтримки МЗС, працюємо далі :) а Олег обов’язково підпише свою книгу отримувачу. pic.twitter.com/E52F3A83a9 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 16, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон вважає політику Російської Федерації та її втручання серйозною загрозою для західних демократичних країн. "Ми не повинні недооцінювати потенційні наслідки такого втручання", - додав Макрон.