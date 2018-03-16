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Макрон відмовився підходити до російського стенду на книжковому ярмарку в Парижі

НовиниПолітика    16.03.2018 - 10:35
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/ambassadeukraineenfrance)
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/ambassadeukraineenfrance)

Біля українського стенду Макрону презентували книгу Сенцова

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився підходити до російського стенду на книжковому ярмарку в Парижі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Президент Франції Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився підходити до росіян", - написав він.

Як зазначив Клімкін, біля українського стенду Макрону презентували книгу незаконно утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

 

Під час Паризького книжкового салону Президенту Е.Макрону було передано книгу оповідань Олега Сенцова у французькому перекладі

Опубліковано Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції 15 березень 2018 р.

"Поблизу нашого стенду йому (Макрону, - ред.) презентували переклад оповідань Олега Сенцова. Радий, що стенд відбувся за підтримки МЗС, працюємо далі, а Олег обов’язково підпише свою книгу отримувачу", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон вважає політику Російської Федерації та її втручання серйозною загрозою для західних демократичних країн. "Ми не повинні недооцінювати потенційні наслідки такого втручання", - додав Макрон.

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Теги: Російська Федерація, Париж, Еммануель Макрон
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