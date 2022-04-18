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Макрон отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

Новина українською →
Париж, Понедельник 18 апреля 2022 22:57
Макрон отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать "красную линию" для России в войне против Украины. По его словам, такое заявление сделает Париж стороной вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Сказать, что будет "красной линией" (для России - ред.) - значит сказать, как реагировать и где", - сказал Макрон.

По его словам, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".

"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмём", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Макрон посетить Киев, чтобы тот лично увидел зверства российских оккупантов в захваченных украинских городах.

Отметим, Макрон отказался назвать развязанную Россией войну против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне - это "братские" народы.

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