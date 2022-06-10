Макрон может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения

Отмечается, что Франция может поставить еще 6 гаубиц, столько же Украина получила ранее.

"Эммануэль Макрон может объявить о новой поставке еще 6 артиллерийских орудий во время поездки, которую он может совершить через несколько недель. Эти пушки следует снова снять со складов армии, у которой останется всего 64 единиц этого оружия", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте Елисейского дворца, в ходе телефонного разговора Макрона с Зеленским 9 июня Макрон расспросил Зеленского о последних событиях в Украине, а также о его потребностях в военной технике, политической поддержке, финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Макрон заверил Зеленского, что Франция останется мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Отметим, что Франция уже передавала Украине САУ Caesar. ВСУ даже показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.