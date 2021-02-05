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Макрон: необходимо сохранять жесткую позицию относительно РФ из-за ситуации с Украиной

Пятница 05 февраля 2021 01:25
Макрон: необходимо сохранять жесткую позицию относительно РФ из-за ситуации с Украиной
Фото: Эммануэль Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Евросоюз должен сохранять жесткую позицию относительно Российской Федерации из-за ситуации с Украиной. В других вопросах необходимо искать диалог.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках дебатов AtlanticCouncil, пишет РБК.

По словам Макрона, в ЕС должны сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые даже при нынешнем политическом руководстве.

"Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией", - сказал президент Франции.

В то же время в вопросе Украины, а также задержания российского оппозиционера Алексея Навального, Макрон призывает сохранять жесткую позицию.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее Макрон обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому Макрон продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе.

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