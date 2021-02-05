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Макрон: необхідно зберігати жорстку позицію щодо РФ через ситуацію з Україною

П'ятниця 05 лютого 2021 01:25
Макрон: необхідно зберігати жорстку позицію щодо РФ через ситуацію з Україною
Фото: Еммануель Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Євросоюз повинен зберігати жорстку позицію щодо Російської Федерації через ситуацію з Україною. В інших питаннях необхідно шукати діалог.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в рамках дебатів AtlanticCouncil, пише РБК.

За словами Макрона, в ЄС повинні зберігати діючі канали зв'язку з Росією і знаходити нові навіть при нинішньому політичному керівництві.

"Без діалогу не можна забезпечити стабільність, тому нам потрібен діалог з Росією", - сказав президент Франції.

У той же час у питанні України, а також затримання російського опозиціонера Олексія Навального, Макрон закликає зберігати жорстку позицію.

Раніше президент Росії Володимир Путін обговорив нормандський формат по врегулюванню на Донбасі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше Макрон обіцяв українському президенту Володимиру Зеленському Макрон продовжити підтримку для просування в мирному процесі.

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