Макрон назвав вступ України до НАТО малоймовірним через "позицію Росії"

За словами Макрона, вступ України до Північноатлантичного альянсу у Кремлі розглядатимуть "як конфронтацію".

"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - заявив Макрон.

Також французький лідер виступив за необхідність надання "гарантій безпеки" Росії після завершення війни.

"Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", - додав Макрон, маючи на увазі, зокрема, посередницьку роль турецької дипломатії.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емануель Макрон вже заявлялв про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, проте не уточнив, яким чином їй мають гарантувати безпеку.

На цю заяву президента Франції відреагували і міжнародні партнери. У Німеччині пропозицію назвали щонайменше дивною, а у Фінляндії заявили про неможливість таких припущень, та нагадали, що саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та загарбує чужі території.

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