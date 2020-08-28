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Макрон назвал неуместным введение иностранных войск в Беларусь

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси. По его мнению, любое внешнее силовое вмешательство было бы неуместным.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции вблизи Эйфелевой башни, передает агентство Reuters.

По словам французского президента, вмешательство России или любых других стран, будь то введение военных или сил внутренней безопасности, приведет к регионализации и интернационализации вопроса Беларуси.

"Я считаю такое вмешательство неуместным", - подчеркнул он.

В то же время Макрон выступает за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси и хочет, чтобы Москва помогла убедить действующего белорусского президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовил специальные отряды силовиков, которых могут направить в Беларусь для помощи в решении политического кризиса.

Кроме того, Лукашенко договорился с Путиным о применении совместной группировки войск в случае военной угрозы со стороны Запада.

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