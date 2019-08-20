Макрон напомнил Путину о взятых Россией обязательствах

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с жесткими действиями российской полиции в отношении участников протестов в Москве напомнил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, что Россия подписала ряд международных документов, обязывающих всех членов Совета Европы соблюдать свободу слова, мнения, мирного протеста и гарантировать гражданам возможность участвовать в выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Приветствовав возвращение российской делегации в Совет Европы, Французский президент призвал власти РФ соблюдать фундаментальные демократические принципы.

Макрон также подчеркнул, что считает некорректными прямые параллели между акциями "желтых жилетов" во Франции и протестными акциями в Москве в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы.

"Что касается "желтых жилетов", о которых сказал президент Путин, они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент", - заявил он.

Макрон также отметил, что во время протестов "желтых жилетов" Франция всегда соблюдала не только свою конституцию, но и Европейскую конвенцию по правам человека, добавив, что Париж также всегда выполняет решения Европейского суда по правам человека.

"Франция считает, что любой человек имеет право и должен иметь возможность свободно выражать свое мнение. Поэтому нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка", - сказал он.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что не хочет в России событий, подобных демонстрациям "желтых жилетов" в Париже, и отметил, что "какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до столкновений с властями".

Напомним, мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение 24 августа акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам. .