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Чи готова Франція надати Україні ядерну парасольку: що каже Макрон

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція має свою позицію щодо ядерного стримування для країн-агресорів і вона не змінювалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю телемарафону.

"Я думаю, що це Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування і вона не змінилася. Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми повинні надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги та йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю", - наголосив президент.

Введення іноземних військ в Україну

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти УкраїниОкупанти