Макрон: не можна очікувати від Зеленського згоди на перемир'я, поки бомблять Київ
В умовах російських ударів по Києву від президента України Володимира Зеленського не можна вимагати згоди на припинення вогню з Росією.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і BFMTV.
Макрон висловив підтримку Україні на тлі масованого удару Росії по цивільній інфраструктурі сьогодні, 24 квітня, вночі.
За словами французького лідера, не можна очікувати, що Зеленський піде на перемир'я з РФ, коли українську столицю атакують російські ракети і дрони.
Він також підкреслив, що гнів США "має бути спрямований тільки на російського диктатора Володимира Путіна".
"Є агресор - Росія, і є жертва - Україна... Позиція Франції залишається незмінною. Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, дотримуючись норм міжнародного права. Ми й надалі захищатимемо право українського народу жити в мирі на своїй території та у своїх міжнародно визнаних кордонах", - додав Макрон.
Масований удар по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, вночі в низці міст України пролунали вибухи через масований удар Росії.
Зокрема, було відомо про "прильоти" в Києві. Унаслідок російського обстрілу було частково зруйновано житловий будинок у Святошинському районі. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих і 90 постраждалих.
Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.
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