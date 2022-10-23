Макрон: не можна дозволити російській силі захопити мир, це їхнє слово

Світова спільнота не повинна припустити, що Росія нав'язувала свій мир, оскільки росіяни не знають цього слова і діють навпаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона, якого цитує BFMTV .
"Давайте не дозволимо, щоб мир було захоплено російською силою, це не їхнє слово, вони все роблять навпаки. Мир не може бути свідченням найсильнішого закону. В Україні мир можливий лише тоді, коли вирішать українці", - заявив він на відкритті саміту за мир в Римі.
За його словами, у майбутньому в якийсь момент з'явиться можливість досягти мирної угоди між Україною та Росією.
"Мир буде укладено з сьогоднішнім ворогом за одним столом", - додав Макрон.
Нагадаємо, раніше французький президент заявляв, що продовжить вести діалог з Росією та Україною для того, щоб наблизити переговори між двома країнами.
До цього стало відомо, що Франція розпочне тренувати українських військових.
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