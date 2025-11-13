Макрон може запросити Сі Цзіньпіна на саміт G7 у Франції

Франція розглядає можливість запросити голову КНР Сі Цзіньпіна на саміт G7, який відбудеться 2026 року. Ініціатива обговорюється з союзниками на тлі підготовки Парижа до ключових дипломатичних кроків і спроб зміцнити міжнародний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ідея запросити китайського лідера на саміт G7 у Франції обговорюється на закритому рівні.

При цьому, президент Франції Еммануель Макрон планує візит до Китаю в грудні. У Єлисейському палаці зазначили, що країна прагне розвивати співпрацю з великими державами, готовими сприяти стабілізації глобальних процесів.

Контекст і дипломатичний розрахунок

Якщо запрошення Сі Цзіньпіна відбудеться, це стане сміливим кроком для Парижа. На тлі ослаблення внутрішньої підтримки влади Франція намагається зміцнити позиції в міжнародній політиці.

Макрон, за даними ЗМІ, розраховує переосмислити формат G7, який втрачає актуальність і все частіше виключає країни, з якими готовий працювати президент США Дональд Трамп.

Реакція союзників і геополітичні ризики

У 2019 році Париж уже запрошував зовнішніх гостей на зустріч лідерів G7, однак пропозиція запросити главу Китаю може викликати суперечки серед учасників.

Джерела зазначають, що Берлін загалом підтримав ідею, але не виключено, що Вашингтон відреагує насторожено. Відносини між країнами G7 і Пекіном залишаються напруженими через торгівельні розбіжності та обмеження експорту критичних компонентів.

Європейські інтереси на тлі суперництва США і Китаю

В умовах зростаючого протистояння Вашингтона і Пекіна Європа прагне зберегти вплив і знайти баланс між двома центрами сили.

Формат G7, створений за часів холодної війни, вже не відображає сучасного розподілу економічної ваги, проте надає європейським країнам можливість формувати міжнародний порядок денний.