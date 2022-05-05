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Макрон и Моди обсудили войну в Украине. Согласовали позиции

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Париже достигли "широкого понимания позиций друг друга" по ситуации в Украине. Стороны осудили убийства россиянами мирных граждан и призвали к приращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Indian Express.

"По Украине было достигнуто широкое понимание позиции друг друга. Лидеры двух стран согласились с тем, что тесная координация и взаимодействие важны для того, чтобы и Индия, и Франция могли играть конструктивную роль в развивающейся ситуации" ,- сказал глава МИД Индии Винай Кватра.

В сообщении Елисейского дворца сказано, что стороны безоговорочно осудили убийство мирных жителей в Украине и призвали к немедленному прекращению боевых действий, а также призывали соблюдать устав ООН и уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, сотрудничество в сфере безопасности и в космосе, торговые отношения. Господин Макрон заявил о поддержке Францией включения Индии в число постоянных членов СБ ООН.

Напомним, 3 мая французский президент попросил Путина "разрешить продолжить эвакуацию с территории завода "Азовсталь". Тема гражданских в Мариуполе стала предметом первого с 29 марта разговора Макрона с хозяином Кремля.

К слову, президент Макрон якобы тайно встретился с экс-президентом Саркози перед звонком Путину.

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Франция