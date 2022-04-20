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Президентские выборы во Франции: Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен

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Париж, Среда 20 апреля 2022 06:51
Президентские выборы во Франции: Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен Эмманюэль Макрон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Лидерство президента Франции Эммануэля Макрона в опросах избирателей в преддверии выборов увеличилось. Три социологических опроса пророчат Макрону в среднем 55,83%, что на один пункт выше, чем пять дней назад, и на три балла больше по сравнению с опросами перед первым туром выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опрос Ipsos показал, что Макрон наберет 56,5% голосов, опросы Opinionway и Ifop с 56% и 55% соответственно также демонстрируют увеличивающееся преимущество Макрона над Ле Пен. Макрон и Ле Пен перед вторым туром выборов сконцентрировались на привлечении избирателей крайне левого кандидата Жана Люка Меланшона. Он занял третье место в первом туре выборов, набрав около 22% голосов.

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