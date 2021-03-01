Макрон о комендантском часе во Франции: нужно продержаться еще 4-6 недели

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.
Об этом сообщает Le Figaro.
На вопрос о том, сколько еще продлится комендантский час, Макрон сказал, что нужно "продержаться еще 4-6 недель" - то есть, до начала-середины апреля.
Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.
Напомним, во Франции правительство заявляет об ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.
Ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.