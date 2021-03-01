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Макрон про комендантську годину у Франції: потрібно протриматися ще 4-6 тижнів

Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що комендантська година в країні буде діяти ще протягом 4-6 тижнів. Її не скасують через стрімке розповсюдження коронавірусу у Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

На запитання про те, скільки ще триватиме комендантська година, Макрон сказав, що потрібно "протриматися ще 4-6 тижнів" - тобто, до початку-середини квітня.

Раніше керівник Агенства громадського здоров’я Жером Саломон сказав, що саме комендантська година допомагає ефективно боротися з приватними вечірками, які часто стають джерелом зараження. Він також не виключає і нового локдауну, якщо ситуація суттєво погіршиться.

Нагадаємо, у Франції уряд заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

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