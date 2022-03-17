Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может совершить визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако, как подчеркнул французский президент, главное условие для этого визита - он не должен быть "бесполезным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticiasaominuto.
"Когда я поехал в Москву и Киев в феврале, это было потому, что я думал, что имею "карту", которую нужно разыграть, и что еще есть возможность. Я продолжаю это делать, разговаривая несколько раз с президентом Зеленским, с которым я буду говорить через несколько часов, но пока не произойдет кристаллизации чего-то ощутимого (в переговорах с РФ - ред.), было бы напрасно (ехать в Киев - ред.)", - сказал он.
Напомним, сегодня ожидаются телефонные разговоры Макрона с Зеленским и Путиным.
Добавим, на днях Киев посетили премьер-министры трех стран Европы. Среди них был глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
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