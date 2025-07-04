Макрон і Стармер скликають нову зустріч "коаліції рішучих": названо дату

Голова французької держави з 8 по 10 липня відвідає Британію, де він зустрінеться з королем і виступить у парламенті.

"Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України", - уточнили в Єлисейському палаці.

10 липня Макрон і Стармер головуватимуть на зустрічі європейських союзників України.

Очікується, що під час зустрічі щодо України Макрон і Стармер вестимуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

На саміті планується обговорювати питання про розгортання "сил стримування" в Україні після припинення вогню.

Обговорення також будуть зосереджені на "способах посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на безумовне припинення вогню, від якого вона послідовно відмовляється", уточнили в Єлисейському палаці.