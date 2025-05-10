Макрон і Стармер різко відкинули умови Путіна щодо перемир'я з Україною

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер пригрозили Росії новими санкціями. Їх введуть, якщо Кремль не погодиться на безумовне 30-денне перемир'я з Україною.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання "коаліції рішучих" в Києві.
Так, лідери Франції та Британії відповіли на заяву речника Кремля Дмитра Пєсков з приводу умов для 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, Москва хоче, щоб західні партнери припинили постачати Україні зброю під час припинення вогню.
"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню, а ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячено засідання цієї коаліції", - заявив Стармер.
Макрон підтримав позицію британського прем'єра і наголосив, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та РФ. Водночас Стармер наголосив, що західні союзники разом з США мають єдність щодо безумовного припинення вогню на 30 днів.
"Пропозиція про 30-денне припинення вогню, воно точно на переговорному столі... І це є одним із центральних пунктів обговорення на цій зустрічі", - додав прем'єр Британії.
У березні цього року США виступили з пропозицією безумовного 30-денного перемир'я між Україною та РФ. Цей час у Білому домі хочуть використати для досягнення мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.
Україна відразу ж погодилася на пропозицію США, заявивши, що готова в будь-який момент припинити вогонь. Однак Росія вперто ігнорує американську ініціативу, оголошує власні фіктивні "перемир'я", а також висуває власні вимоги для припинення вогню.
Так, нещодавно речник Кремля заявив, що Москва погодилася на перемир'я, але хоче "врахувати нюанси". Пізніше він додав, що умова Кремля для припинення вогню - зупинка західної допомоги Україні.
Водночас американське агентство Reuters дізналося, що США та ЄС готують останню пропозицію перемир'я для РФ. Якщо Москва не погодиться, то зіткнеться з новими західними санкціями.
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