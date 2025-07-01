Макрон і Путін знову на зв’язку. Хто ще зі світових лідерів підтримує діалог із Кремлем

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Про що Макрон говорив із Путіним 1 липня 2025?

Коли лідери Франції та РФ спілкувалися востаннє?

Хто ще зі світових лідерів підтримує зв'язок із Кремлем?

Макрон і Путін відновили діалог

Ввечері у понеділок 1 липня 2025 стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Це був їхній перший контакт за майже три роки.

Розмова тривала близько двох годин та була присвячена темі війни в Україні. Також торкнулися ситуації навколо Ізраїлю та Ірану, обговорили удари США по іранських ядерних об'єктах.

За підсумками дзвінка у Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції "підкреслив незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Макрон також закликав Путіна до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів України та Росії для "міцного та довгострокового врегулювання конфлікту". Сторони домовилися продовжити обговорення цього питання.

Тим часом у Кремлі розповіли свою версію змісту розмови лідерів країн. Зазначається, що Путін у бесіді з Макроном заявив, що конфлікт в Україні є наслідком політики Заходу, звинувативши західні країни в "ігноруванні інтересів безпеки РФ" та створенні "антиросійського плацдарму" в Україні.

Очільник РФ також згадав про нібито "порушення прав російськомовних" та звинуватив Захід у спробах затягнути бойові дії за допомогою постачання зброї. Путін наголосив, що завершення конфлікту має "передбачати усунення першопричин кризи та спиратися на нові територіальні реалії".

Додамо, що за інформацією джерел РБК-Україна, після розмови з Володимиром Путіним лідер Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському і повідомив деталі переговорів із російським диктатором.

Фото: Путін і Макрон активно спілкувалися на початку повномасштабної війни (kremlin.ru)

Передісторія контактів Макрона і Путіна

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 Макрон підтримував зв'язок із Путіним. Лише у перший тиждень великої війни лідери країн спілкувалися 4 рази.

Зокрема, 28 лютого 2022 відбулася розмова тривалістю близько півтори години, під час якої Макрон наполягав на негайному припиненні вогню, а Путін казав, що операція російської армії "розвивається за планом Москви". Тоді ж лідер Франції висловив побоювання, що "найгірше попереду".

Востаннє Путін з Макроном спілкувалися 11 вересня 2022. Тоді основною темою була ситуація на Запорізькій АЕС. Путін заявляв, що станцію обстрілюють українські військові, тоді як Макрон наголошував на необхідності забезпечення безпеки ЗАЕС, виведенні російських військ та дотриманні рекомендацій МАГАТЕ. Також обговорювалося питання вивезення українського зерна.

Після цього дзвінка контакти лідерів Франції та РФ припинилися до сьогодні. Сам Еммануель Макрон пояснював, що перервав спілкування з кремлівським диктатором після воєнних злочинів РФ в Україні.

Водночас у лютому 2025 під час першої зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом після його вступу на посаду французський президент припустив можливість відновлення діалогу з Кремлем, пояснюючи це "новим контекстом".

"Я припинив контакти з Путіним після Бучі і воєнних злочинів РФ. Зараз у США нова адміністрація, а значить – новий контекст. Є вагома причина для відновлення контактів із президентом Путіним", – заявив Макрон.

При цьому він додав, що світові лідери вже мали досвід переговорів з Росією у 2014 році, але "через брак гарантій – зокрема, гарантій безпеки – Путін порушив цей мир". Французький лідер наголосив, що будь-яка мирна угода для завершення конфлікту в Україні має базуватися на збереженні суверенітету України.

Хто ще зі світових лідерів спілкується з Путіним?

Еммануель Макрон – не перший із західних лідерів, хто відновив контакти з главою РФ Володимиром Путіним під час війни в Україні. А низка європейських політиків взагалі не припиняли діалог і співпрацю з Кремлем, незважаючи на повномасштабну агресію.

Президент США Дональд Трамп

Після своєї перемоги на виборах Дональд Трамп неодноразово спілкувався з Путіним телефоном. Лише за період травень-червень вони зідзвонювалися тричі.

Фото: президент США спілкується з очільником Кремля телефоном (Getty Images)

19 травня 2025 відбулася розмова тривалістю понад дві години, під час якої Трамп ініціював обговорення припинення вогню в Україні. Кремль заявив про нібито готовність працювати над мирним меморандумом з припиненням вогню після досягнення домовленостей.

4 червня 2025 лідери США та РФ обговорили українську операцію "Павутина", коли було атаковано російські військові аеродроми, та ядерну програму Ірану.

Трамп озвучував ідею, що Україні та Росії "треба дозволити ще повоювати", після чого можна буде легше припинити війну. Тоді ж президент США у розмові з Путіним порівняв війну "з бійкою дітей у парку". Проте вже після дзвінка лідер Білого дому заявив про можливість жорстких санкцій проти РФ, якщо домовленості не буде досягнуто.

14 червня 2025 відбулася ще одна розмова, де обговорювалося загострення конфлікту на Близькому Сході, обмін військовополоненими між Росією та Україною, а також перспективи продовження переговорів. Трамп оцінив ситуацію як "вельми тривожну".

Канцлери Німеччини

У листопаді 2024 канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Шольц засудив війну РФ проти України, закликав до виведення російських військ і початку переговорів для досягнення справедливого миру.

Путін у відповідь наполягав на збереженні контролю РФ над окупованими територіями та відмові України від вступу до НАТО, а також звинуватив Захід у "деградації відносин".

При цьому на відміну від свого попередника, новий очільник Бундестагу Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що наразі не бачить сенсу спілкуватися з Путіним. За його словами, подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Угорський лідер Віктор Орбан не припиняв спілкування з лідером Кремля Володимиром Путіним під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У липні минулого року він здійснив візит до Москви та став першим лідером ЄС, який відвідав Росію з лютого 2022.

11 грудня 2024 прем'єр-міністр Угорщини провів телефонну розмову з Путіним. Обговорювалися події в Україні, припинення вогню та можливість мирних переговорів. Також торкнулися питань двосторонньої співпраці, зокрема в енергетиці. Орбан тоді висловив думку, що Європа не зможе підтримувати Україну без допомоги США.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо також підтримує контакти з Кремлем. 22 грудня 2024 він відвідав Москву та зустрівся з Путіним. Як офіційно повідомлялося, лідери країн обговорили ситуацію в Україні, можливість швидкого завершення конфлікту та двосторонні відносини. Однією з тем було питання припинення транзиту російського газу через Україну.

Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та глава РФ Володимир Путін (Getty Images)

Крім того, Роберт Фіцо 9 травня 2025 приїхав у Москву, щоб взяти участь у заходах з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні. Він став єдиним лідером країни-члена ЄС, який приїхав на ці урочистості, попри заклики Європейського Союзу не брати участь у святкуваннях у Росії.

Президент Сербії Александр Вучич

Александр Вучич і Володимир Путін провели телефонну розмову 20 жовтня 2024 після перерви у два з половиною роки. Під час cпілкування президент Сербії запевнив лідера Кремля, що не вводитиме санкції проти Росії, і дякував за постачання газу.

7 березня 2025 року відбулася ще одна телефонна розмова, у якій Вучич підтвердив Путіну, що поїде до Москви 9 травня 2025. Власне він відвідав святкування разом із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Згодом президент Сербії пояснював свою поїздку до РФ як виконання обіцянки Путіну, попри критику з боку ЄС і можливі санкції. Після цього, 11 червня 2025, Александр Вучич здійснив свій перший офіційний візит до України.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації BFMTV, RTL, DW, CNN, Радіо Свобода, повідомлення пресслужби Кремля.