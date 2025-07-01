Макрон и Путин снова на связи. Кто еще из мировых лидеров поддерживает диалог с Кремлем

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О чем Макрон говорил с Путиным 1 июля 2025?

Когда лидеры Франции и РФ общались в последний раз?

Кто еще из мировых лидеров поддерживает связь с Кремлем?

Макрон и Путин возобновили диалог

Вечером в понедельник 1 июля 2025 стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Это был их первый контакт почти за три года.

Беседа длилась около двух часов и была посвящена теме войны в Украине. Также коснулись ситуации вокруг Израиля и Ирана, обсудили удары США по иранским ядерным объектам.

По итогам звонка в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции "подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Макрон также призвал Путина к немедленному установлению режима прекращения огня и началу переговоров Украины и России для "крепкого и долгосрочного урегулирования конфликта". Стороны договорились продолжить обсуждение этого вопроса.

Тем временем в Кремле рассказали свою версию содержания разговора лидеров стран. Отмечается, что Путин в беседе с Макроном заявил, что конфликт в Украине является следствием политики Запада, обвинив западные страны в "игнорировании интересов безопасности РФ" и создании "антироссийского плацдарма" в Украине.

Глава РФ также упомянул о якобы "нарушении прав русскоязычных" и обвинил Запад в попытках затянуть боевые действия посредством поставок оружия. Путин подчеркнул, что завершение конфликта должно "предусматривать устранение первопричин кризиса и опираться на новые территориальные реалии".

Добавим, что по информации источников РБК-Украина, после разговора с Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил детали переговоров с российским диктатором.

Фото: Путин и Макрон активно общались в начале полномасштабной войны (kremlin.ru)

Предыстория контактов Макрона и Путина

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 Макрон поддерживал связь с Путиным. Только за первую неделю войны лидеры стран общались 4 раза.

В частности, 28 февраля 2022 состоялся разговор продолжительностью около полутора часов, во время которого Макрон настаивал на немедленном прекращении огня, а Путин говорил, что операция российской армии "развивается по плану Москвы". Тогда же лидер Франции выразил опасение, что "худшее впереди".

В последний раз Путин с Макроном общались 11 сентября 2022. Тогда основной темой была ситуация на Запорожской АЭС. Путин заявлял, что станцию ​​обстреливают украинские военные, в то время как Макрон отмечал необходимость обеспечения безопасности ЗАЭС, вывода российских войск и соблюдения рекомендаций МАГАТЭ. Также обсуждался вопрос о вывозе украинского зерна.

После этого звонка контакты лидеров Франции и РФ прекратились до сегодняшнего дня. Сам Эммануэль Макрон объяснял, что прервал общение с кремлевским диктатором после военных преступлений РФ в Украине.

В феврале 2025 во время первой встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом после его вступления в должность французский президент допустил возможность возобновления диалога с Кремлем, объясняя это "новым контекстом".

"Я прекратил контакты с Путиным после Бучи и военных преступлений РФ. Сейчас в США новая администрация, а значит – новый контекст. Есть веская причина для возобновления контактов с президентом Путиным", – заявил Макрон.

При этом он добавил, что мировые лидеры уже имели опыт переговоров с Россией в 2014 году, но "из-за нехватки гарантий – в частности, гарантий безопасности – Путин нарушил этот мир". Французский лидер подчеркнул, что любое мирное соглашение для завершения конфликта в Украине должно основываться на сохранении суверенитета Украины.

Кто еще из мировых лидеров общается с Путиным?

Эммануэль Макрон – не первый из западных лидеров, возобновивших контакты с главой РФ Владимиром Путиным во время войны в Украине. А ряд европейских политиков вообще не прекращали диалог и сотрудничество с Кремлем, несмотря на полномасштабную агрессию.

Президент США Дональд Трамп

После своей победы на выборах Дональд Трамп неоднократно общался с Путиным по телефону. Только за период май-июнь они созванивались трижды.

Фото: президент США общается с главой Кремля по телефону (Getty Images)

19 мая 2025 состоялся разговор продолжительностью более двух часов, во время которого Трамп инициировал обсуждение прекращения огня в Украине. Кремль заявил о готовности работать над мирным меморандумом с прекращением огня после достижения договоренностей.

4 июня 2025 лидеры США и РФ обсудили украинскую операцию "Паутина", когда были атакованы российские военные аэродромы, и ядерную программу Ирана.

Трамп озвучивал идею, что Украине и России "надо позволить еще повоевать", после чего можно будет легче прекратить войну. Тогда же президент США в разговоре с Путиным сравнил войну "с дракой детей в парке". Однако уже после звонка лидер Белого дома заявил о возможности жестких санкций в отношении РФ, если договоренность не будет достигнута.

14 июня 2025 состоялся еще один разговор, где обсуждалось обострение конфликта на Ближнем Востоке, обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также перспективы продолжения переговоров. Трамп оценил ситуацию как "весьма тревожную".

Канцлеры Германии

В ноябре 2024 канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Шольц осудил войну РФ против Украины, призвал к выводу российских войск и началу переговоров по достижению справедливого мира.

Путин в ответ настаивал на сохранении контроля РФ над оккупированными территориями и отказе Украины от вступления в НАТО, а также обвинил Запад в "деградации отношений".

При этом в отличие от своего предшественника новый глава Бундестага Фридрих Мерц недавно заявил, что пока не видит смысла общаться с Путиным. По его словам, подобные контакты в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

Премьер Венгрии Виктор Орбан

Венгерский лидер Виктор Орбан не прекращал общения с лидером Кремля Владимиром Путиным во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В июле прошлого года он совершил визит в Москву и стал первым лидером ЕС, посетившим Россию с февраля 2022.

11 декабря 2024 премьер-министр Венгрии провел телефонный разговор с Путиным. Обсуждались события в Украине, прекращение огня и мирные переговоры. Также поднимали вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетике. Орбан тогда выразил мнение, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо также поддерживает контакты с Кремлем. 22 декабря 2024 он посетил Москву и встретился с Путиным. Как официально сообщалось, лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, возможность скорейшего завершения конфликта и двусторонние отношения. Одной из тем был вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину.

Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и глава РФ Владимир Путин (Getty Images)

Кроме того, Роберт Фицо 9 мая 2025 приехал в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня победы во Второй мировой войне. Он стал единственным лидером страны ЕС, который приехал на торжество, несмотря на призывы Европейского Союза не участвовать в празднованиях в России.

Президент Сербии Александр Вучич

Александр Вучич и Владимир Путин провели телефонный разговор 20 октября 2024 года после перерыва в два с половиной года. Во время беседы президент Сербии заверил лидера Кремля, что не будет вводить санкции против России, и благодарил за поставки газа.

7 марта 2025 состоялся еще один телефонный разговор, в котором Вучич подтвердил Путину, что поедет в Москву 9 мая 2025. Собственно он посетил празднование вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Впоследствии президент Сербии объяснял свою поездку в РФ как выполнение обещания Путину, несмотря на критику со стороны ЕС и возможные санкции. После этого, 11 июня 2025, Александр Вучич совершил свой первый официальный визит в Украину.

При подготовке материала использовались: публикации BFMTV, RTL, DW, CNN, Радио Свобода, сообщения пресс-службы Кремля.