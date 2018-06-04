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Интервью

Макрон хочет сотрудничать с Италией по вопросам миграции

НовостиПолитика    04.06.2018 - 22:10
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон среди основных вызовов для европейских стран назвал защиту границ, общие правила относительно убежища и более тесное сотрудничество

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжать сотрудничать с Италией по вопросам миграции на фоне анти миграционных заявлений нового итальянского правительства. Об этом сообщает The Associated Press.

Как сообщается, об этом французский лидер заявил на пресс-конференции.

"Мы сможем решать большие современные вопросы миграции, работая вместе", - заявил он.

Макрон среди основных вызовов для европейских стран назвал защиту границ, общие правила относительно убежища и более тесное сотрудничество. Он подчеркнул, что сотрудничество по этому вопросу в интересах как Франции, так и Италии.

Напомним, что сегодня, 4 июня 2018 года заместитель премьер-министра Италии и новый глава МВД Маттео Сальвини заявил, что Италия и Сицилия не могут быть европейским лагерем беженцев.

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Теги публикации: Франция, Италия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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