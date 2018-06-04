Глава МВД Италии: Сицилия не будет европейским лагерем беженцев

Но мэр Поцалло Роберто Амматуна не согласился с этим утверждением
Заместитель премьер-министра Италии и новый глава МВД Маттео Сальвини заявил, что Италия и Сицилия не могут быть европейским лагерем беженцев. Об этом он заявил во время визита к сицилийскому городу Поццалло, сообщает EUobserver.
"Хорошие времена для нелегалов закончились, будьте готовы паковать свои вещи", - сказал Сальвини, который возглавляет ультраправую партию "Лига", известную своей антимигрантской риторикой.
В то же время мэр Поцалло Роберто Амматуна не согласился с утверждением Сальвини о том, что остров был "лагерем беженцев Европы".
"Здесь есть полные пляжи и туристы", - сказал он.
Напомним, что 1 июня 2018 Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии.