Глава МВД Италии: Сицилия не будет европейским лагерем беженцев

Но мэр Поцалло Роберто Амматуна не согласился с этим утверждением

Заместитель премьер-министра Италии и новый глава МВД Маттео Сальвини заявил, что Италия и Сицилия не могут быть европейским лагерем беженцев. Об этом он заявил во время визита к сицилийскому городу Поццалло, сообщает EUobserver.

"Хорошие времена для нелегалов закончились, будьте готовы паковать свои вещи", - сказал Сальвини, который возглавляет ультраправую партию "Лига", известную своей антимигрантской риторикой.

В то же время мэр Поцалло Роберто Амматуна не согласился с утверждением Сальвини о том, что остров был "лагерем беженцев Европы".

"Здесь есть полные пляжи и туристы", - сказал он.

Напомним, что 1 июня 2018 Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии.