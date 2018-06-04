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Макрон хоче співпрацювати з Італією з питань міграції

НовиниПолітика    04.06.2018 - 22:10
Фото: Емануель Макрон (elysee.fr)
Фото: Емануель Макрон (elysee.fr)

Макрон серед основних викликів для європейських країн назвав захист кордонів, загальні правила щодо притулку та тіснішу співпрацю

Президент Франції Еммануель Макрон хоче продовжувати співпрацювати з Італією з питань міграції на тлі анти міграційних заяв нового італійського уряду. Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, про це французький лідер заявив на прес-конференції.

"Ми зможемо вирішувати великі сучасні питання міграції, працюючи разом", - заявив він.

Також Макрон серед основних викликів для європейських країн назвав захист кордонів, загальні правила щодо притулку та тіснішу співпрацю. Він підкреслив, що співпраця з цього питання є в інтересах як Франції, так і Італії.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня 2018 року заступник прем'єр-міністра Італії і новий глава МВС Маттео Сальвіні заявив, що Італія та Сицилія не можуть бути європейським табором біженців.

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Теги публікації: Франція, Італія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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