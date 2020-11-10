Макрон хочет реформировать Шенген в связи с угрозами терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила работы Шенгенской зоны. Он уверен, что нужно усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма.

Об этом сообщает France 24.

Сегодня прошла онлайн-конференция с канцлером Австрии, Себастьяном Курцом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Нидерландов Марком Рутте, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейне. На ней обсуждали необходимость реакции и ответных мер Евросоюза на последние терракты во Франции и Австрии.

Макрон считает, что правила Шенгенской зоны нуждаются в "глубоком пересмотре". Он подчеркнул, что Европа должна оставаться с открытыми границами, но готовой к угрозам.

Президент Франции выступил за создание внутреннего совета безопасности для обеспечения противостояния угрозам терроризма. Также он сообщил, что предложения по реформированию Шенгенской зоны будут готовы к саммиту ЕС в декабре.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. Пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Кроме того, 31 октября в Лионе неизвестный стрелял из дробовика в православного священника близ греческой церкви. С места происшествия злоумышленник скрылся, его разыскивала полиция.

Добавим, что в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви.

Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, усилена охрана школ и церквей.